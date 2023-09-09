Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Permintaan Lionel Messi Setelah Bantu Timnas Argentina Menang Tipis 1-0 atas Ekuador

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:00 WIB
Ini Permintaan Lionel Messi Setelah Bantu Timnas Argentina Menang Tipis 1-0 atas Ekuador
Lionel Messi bantu Timnas Argentina kalahkan Ekuador 1-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

INI Permintaan Lionel Messi setelah bantu Timnas Argentina menang tipis 1-0 atas Ekuador. Sang megabintang berharap agar La Albiceleste – julukan Argentina – mampu menjaga fokus.

Timnas Argentina baru saja tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL dengan menghadapi Ekuador pada Jumat (8/9/2023) pagi WIB. Dalam laga yang dimainkan di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, tersebut, Argentina perlu bersusah payah untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0.

Lionel Messi

Permainan bertahan Ekuador bikin kesulitan Argentina mencetak gol hingga pada akhirnya, Lionel Messi mencatatkan namanya di papan skor melalui eksekusi tendangan bebasnya pada menit ke-78. Kemenangan ini membuat La Albiceleste memuncaki klasemen sementara.

Seusai pertandingan, Messi menuntut Timnas Argentina untuk bisa menjaga predikat sebagai juara Piala Dunia. La Pulga – julukan Messi – tak mau timnya menurunkan kapasitas dan performa barang sejengkal hanya karena mereka tidak sedang tampil di Piala Dunia.

“Sekarang kami adalah juara dunia, bahkan lebih. Makanya kami tidak bisa turun. Kami bahkan harus naik sedikit lagi dari yang kami lakukan sebelumnya,” ucap Messi dikutip dari Goal Internasional, Jumat (8/9/2023).

Halaman:
1 2
      
