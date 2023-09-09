Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bekuk Turkmenistan 2-0, Suporter dan Santri: Terima Kasih Pak Erick Thohir

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |00:15 WIB
Timnas Indonesia Bekuk Turkmenistan 2-0, Suporter dan Santri: Terima Kasih Pak Erick Thohir
Erick Thohir memberi dukungan kepada skuad Timnas Indonesia sebelum laga kontra Turkmenistan (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bekuk Turkmenistan 2-0, suporter dan santri berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses meraih hasil penting di FIFA Matchday September 2023.

Timnas Indonesia menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Dua gol dari Dendy Sulistyawan (19’) dan Egy Maulana Vikri (90+1’) sukses memberikan kemenangan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia

Kemenangan ini sangat penting untuk meningkatkan ranking FIFA. Sebab diketahui, Timnas Indonesia bakal mendapat tambahan 5,41 poin dari kemenangan kontra Turkmenistan.

Dengan tambahan 5,41 poin tersebut, Timnas Indonesia kini memiliki 1052,87 poin. Berkat tambahan tersebut, skuad Garuda berpotensi naik dari peringkat ke-147 dari sebelumnya di peringkat ke-150 dalam ranking FIFA.

