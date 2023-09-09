Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata Dendy Sulistyawan Usai Cetak Gol Indah saat Timnas Indonesia Bekuk Turkmenistan 2-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |00:01 WIB
Kata Dendy Sulistyawan Usai Cetak Gol Indah saat Timnas Indonesia Bekuk Turkmenistan 2-0
Dendy Sulistyawan bantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan lewat gol indahnya (Foto: Instagram/dendy_22)
A
A
A

KATA Dendy Sulistyawan usai cetak gol indah saat Timnas Indonesia bekuk Turkmenistan 2-0. Penyerang Bhayangkara FC itu mengaku bersyukur karena bisa membantu skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – meraih kemenangan pada laga FIFA Matchday September 2023 ini.

Timnas Indonesia menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, anak-anak asuhan Shin Tea-yong sukses mengandaskan Turkmenistan.

Timnas Indonesia

Baca Juga:
baca_juga

Dendy Sulistyawan mencetak gol pembuka pada menit ke-19 melalui upaya yang apik. Umpan lambung Jordi Amat ke sisi lini serang disapu pemain Turkmenistan, namun Dendy mengambil bola muntah dan langsung menghajarnya dengan tendangan voli dari luar kotak penalti.

Egy Maulana Vikri mengunci kemenangan 2-0 lewat golnya pada masa injury time. Seusai laga, Dendy mengaku begitu bersyukur karena bisa berperan penting dalam kemenangan ini.

Meski begitu, penyerang Bhayangkara FC tersebut menyadari bahwa Timnas Indonesia masih harus berbenah. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement