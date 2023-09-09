Kata Dendy Sulistyawan Usai Cetak Gol Indah saat Timnas Indonesia Bekuk Turkmenistan 2-0

KATA Dendy Sulistyawan usai cetak gol indah saat Timnas Indonesia bekuk Turkmenistan 2-0. Penyerang Bhayangkara FC itu mengaku bersyukur karena bisa membantu skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – meraih kemenangan pada laga FIFA Matchday September 2023 ini.

Timnas Indonesia menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, anak-anak asuhan Shin Tea-yong sukses mengandaskan Turkmenistan.

Baca Juga:

Dendy Sulistyawan mencetak gol pembuka pada menit ke-19 melalui upaya yang apik. Umpan lambung Jordi Amat ke sisi lini serang disapu pemain Turkmenistan, namun Dendy mengambil bola muntah dan langsung menghajarnya dengan tendangan voli dari luar kotak penalti.

Egy Maulana Vikri mengunci kemenangan 2-0 lewat golnya pada masa injury time. Seusai laga, Dendy mengaku begitu bersyukur karena bisa berperan penting dalam kemenangan ini.

Meski begitu, penyerang Bhayangkara FC tersebut menyadari bahwa Timnas Indonesia masih harus berbenah. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya.