Jeda Internasional, Bali United Matangkan Persiapkan Piala AFC 2023-2024

BALI – Bali United akan memanfaatkan jeda internasional untuk mempersiapkan pertandingan perdana Piala AFC 2023-2024. Pelatih Bali United, Stefano Cugurra sudah mulai bergerak menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan.

Bali United akan tergabung bersama Stallions Laguna FC (Filipina), Terengganu FC (Malaysia), dan Central Coast Mariners FC (Australia) di Grup G Piala AFC 2023-2024. Pada laga perdana, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan bersua dengan Stallions Laguna FC.

Pertandingan itu akan dilangsungkan di Binan Football Stadium, Binan, Filipina pada Rabu (20/9/2023) mendatang. Ini merupakan kali pertama Stallions Laguna FC tampil di AFC Cup. Sedangkan, Bali United sudah lebih berpengalaman karena pernah mentas empat kali di turnamen ini.

Untuk mempersiapkan pertandingan itu, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- akan memaksimalkan jeda internasional. Saat ini, pelatih asal Brasil itu mengatakan sedang mencari informasi mengenai calon lawannya.

“Ya benar, mereka (Stallion Laguna FC) adalah lawan pertama Bali United di AFC Cup musim ini. Kami dari Bali United sudah mencari informasi mengenai mereka (Stallion Laguna FC). Salah satunya yaitu mereka bermain di lapangan yang sintetis,” kata Teco dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (8/9/2023).