HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Lamine Yamal, Cetak Rekor Debut di Umur 15 Tahun dan Dijuluki The Next Rivaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:18 WIB
Lamine Yamal kala membela Barcelona. (Foto: Instagram/@lamineyamal)
KISAH Lamine Yamal, pemain yang cetak rekor debut di umur 15 tahun dan dijuluki sebagai The Next Rivaldo akan diulas dalam artikel ini. Nama Lamine Yamal sempat menggemparkan La Liga Spanyol pada April 2023, setelah dirinya memecahkan rekor debutan termuda Barcelona di Liga Spanyol di usianya yang baru menginjak 15 tahun dan 290 hari.

Ya, Lamine Yamal adalah pemain kelahiran Esplugues de Llobregat, Spanyol, pada 13 Juli 2007. Berposisi sebagai pemain sayap, Yamal melakoni debutnya di laga pekan ke-32 Liga Spanyol 2022-2023 menghadapi Real Betis yang digelar di Stadion Camp Nou pada 30 April 2023.

Lamine Yamal

Yamal masuk di babak kedua untuk menggantikan pemain muda lain Barcelona, yakni Gavi, yang ditarik keluar. Pada laga itu, Yamal tidak begitu tampil menonjol. Namun, dirinya berhasil menampilkan performa cukup apik dengan melesakkan satu shot on target.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana adalah pemain keturunan Maroko dan Guinea yang besar di Mataro, Spanyol. Sejak kecil, dirinya telah menimba ilmu di akademi La Masia milik Barcelona, tepatnya di usianya yang baru 7 tahun.

Di La Masia, Yamal dikenal sebagai individu yang sangat pemalu dan fokus. Meski begitu, dirinya adalah pemain yang baik sehingga disukai oleh banyak orang.

Tidak hanya itu, Yamal juga sangat menonjol dalam hal teknis permainan. Dirinya memiliki kekuatan kaki kiri yang luar biasa, skill olah bola di atas rata-rata, hingga akurasi umpan yang sangat presisi. Hal ini lantas membuatnya disebut sebagai The Next Rivaldo.

Seiring berjalannya waktu, kemampuannya di atas lapangan terus berkembang dengan sangat pesat. Sejak masih bermain di Barcelona U-19, dirinya telah ikut rutin berlatih bersama tim utama Blaugrana.

Melihat perkembangan positif yang ditunjukkan dan penampilannya di laga debut menghadapi Real Betis, lantas membuat Xavi Hernandez memutuskan untuk benar-benar membuatnya bermain di tim utama pada musim ini.

