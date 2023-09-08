Shin Tae-yong Beberkan Taktik Jitu Timnas Indonesia Usai Libas Turkmenistan 2-0

SHIN Tae-yong beberkan taktik jitu Timnas Indonesia usai libas Turkmenistan dengan skor 2-0. Meski skuadnya tidak lengkap karena ada yang dikirim ke tim U-23, Shin Tae-yong tetap mampu meramu taktik yang apik.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – meraih kemenangan meyakinkan atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) malam WIB untuk laga FIFA Matchday September 2023. Dalam laga tersebut, gol-gol Dendy Sulistyawan (19’) dan Egy Maulana Vikri (90+1’) mendefinisikan hasil akhir.

Baca Juga:

Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui bahwa skuad tim senior tidak lengkap. Sebab, ada banyak pemain yang dikirim ke tim U-23 untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2024, seperti Rizky Ridho, Elkan Baggott, Marselino Ferdinan, hingga Pratama Arhan.

"Kita bermain Timnas senior ini bisa dibilang belum lengkap ya, karena banyak pemain yang bermain di U-23," buka Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai pertandingan, Jumat (8/9/2023).

Namun, Shin Tae-yong mampu mengatasinya. Pelatih asal Korea Selatan ini kemudian berbicara tentang taktik yang diterapkan olehnya meski menggunakan dua formasi berbeda pada babak pertama dan kedua.