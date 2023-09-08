Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz Sebut Jurgen Klopp sebagai Pelatih Terbaik selama Kariernya, Ini Alasannya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |23:02 WIB
Legenda Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz Sebut Jurgen Klopp sebagai Pelatih Terbaik selama Kariernya, Ini Alasannya!
Legenda Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz sebut Jurgen Klopp sebagai pelatih terbaik dalam kariernya (Foto: MPI/Maulana Yusuf)
A
A
A

LEGENDA Borussia Dortmund, Kevin Grosskreutz, sebut Jurgen Klopp sebagai pelatih terbaik selama kariernya. Hal tersebut diungkapkan mantan bek kanan Timnas Jerman itu dalam wawancara eksklusif bersama Okezone di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (8/9/2023) sore WIB.

Bagi yang belum tahu, Kevin Grosskreutz pernah membela Borussia Dortmund dari 2009 hingga 2015. Selama berseragam Die Borussen, pemain yang kini berusia 35 tahun itu membuat 233 penampilan untuk di semua kompetisi dan mencetak 27 gol.

Kevin Grosskreutz

Baca Juga:
baca_juga

Kevin Grosskreutz sukses membawa Borussia Dortmund meraih sejumlah gelar termasuk merebut dua gelar Liga Jerman berturut-turut pada musim 2010-2011 dan 2011-2012. Dia memenangkan sejumlah trofi bersama Die Borussen selama ditukangi Jurgen Klopp.

Di level internasional, Kevin Grosskreutz menjadi bagian dari skuad Timnas Jerman antara 2010 dan 2014. Bahkan, ia adalah bagian dari skuad Timnas Jerman yang memenangkan Piala Dunia 2014.

Baru-baru ini, Okezone mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Kevin Grosskreutz secara eksklusif di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa Jurgen Klopp adalah pelatih yang terbaik selama kariernya sebagai pesepakbola profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
