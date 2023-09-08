Gagal Bela Timnas Indonesia, Yance Sayuri Dipastikan Menepi hingga Sebulan Usai Ditemukan Robekan 7 Cm

GAGAL bela Timnas Indonesia, Yance Sayuri dipastikan menepi hingga sebulan usai ditemukan robekan 7 cm. Pemain PSM Makassar itu seharusnya ambil bagian dalam FIFA Matchday September 2023 ini.

Yance Sayuri merupakan salah satu pemain yang absen bela Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan karena cedera. Beberapa pemain lainnya di antara lain adalah Yakob Sayuri, Dimas Drajad, dan Shayne Pattynama.

Yance tetap berada dalam pemusatan latihan bersama skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia. Tim dokter Timnas Indonesia tetap memantau kondisinya selama bersama tim.

Yance sebenarnya sudah cedera sejak membela PSM Makassar pada laga kontra Persis Solo di Liga 1 2023-2024. Setelah melalui pemeriksaan, dia mengatakan bahwa ditemukan robekan sebesar 7 cm yang membuatnya harus menepi sekitar sebulan.

"Cedera hamstring. Sekitar satu bulan kurang lama (recovery). Soalnya 7cm sobekannya," kata Yance dilansir dari YouTube PSSI, Jumat (8/9/2023).