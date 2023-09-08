Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fakta Kocak Cristiano Ronaldo Ternyata Suka Ngorok saat Tidur

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:06 WIB
Fakta Kocak Cristiano Ronaldo Ternyata Suka Ngorok saat Tidur
Cristiano Ronaldo ternyata suka ngorok saat tidur (Foto: Reuters)
A
A
A

FAKTA kocak Cristiano Ronaldo ternyata suka ngorok saat tidur akan dibahas Okezone. Siapa sangka CR7 ternyata hobi mendengkur saat terlelap dalam tidurnya.

Awal mula pernyataan sekaligus fakta kocak Cristiano Ronaldo suka ngorok saat tidur ternyata terungkap dalam sebuah acara promosi. Melansir dari Essentially Sports, pemain Al Nassr itu buka-bukaan akan sifat buruknya.

Cristiano Ronaldo

Baca Juga:
baca_juga

Pada kesempatan tersebut sang megabintang ini cukup tertantang karena harus menjawab sejumlah pertanyaan sambil dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Pertanyaan yang dilontarkan menyangkut tentang kehidupan pribadi dan sepakbola.

Dari beberapa pertanyaan yang terlontar, alat pendeteksi kebohongan tersebut akan otomatis membaca melalui denyut nadi dan detak jantung Ronaldo. Meski superstar Portugal ini jujur dalam banyak kesempatan, tetapi ada beberapa momen ia berbohong!

Salah satu yang menarik perhatian publik yakni terkait soal apakah dia mendengkur. Dalam tes pendeteksi kebohongan, Pewawancara bertanya, 'Apakah anda mendengkur?' yang spontan dijawab Ronaldo.

“Mungkin tidak, tapi terkadang mungkin ya," kata pemain berusia 38 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
