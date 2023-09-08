Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Turkmenistan, Nomor 1 Faktor Tim U-23

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:03 WIB
5 Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Turkmenistan, Nomor 1 Faktor Tim U-23
Timnas Indonesia sukses mengalahkan Turkmenistan 2-0 di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima kunci sukses Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya melibatkan tim U-23.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses memaksimalkan keuntungan bermain di kandang pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, skuad asuhan Shin Tae-yong menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan.

Timnas Indonesia

Baca Juga:
baca_juga

Setidaknya, ada lima kunci sukses yang melatarbelakangi kemenangan ini. Apa sajakah itu? Mari simak satu per satu di bawah ini.

Berikut 5 Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Turkmenistan

5. Gol Indah Dendy Sulistyawan

Dendy Sulistyawan

Dendy Sulistyawan membuka skor menit ke-19 untuk Timnas Indonesia melalui gol indah. Keberhasilan striker Bhayangkara FC itu membuka skor di awal permainan memengaruhi jalannya permainan, tentunya.

Dendy sukses memaksimalkan bola muntah setelah umpan Jordi Amat berusaha disapu oleh pemain Turkmenistan. Dengan tendangan setengah voli, dia melesatkan tembakan apik ke gawang Turkmenistan dan membawa Timnas Indonesia unggul.

4. Comeback Sukses Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri telah absen dalam dua FIFA Matchday terdahulu untuk Timnas Indonesia pada Maret dan Juni lalu. Bukan perkara yang mudah untuk kembali ke tim nasional dan kembali bermain.

Namun, Egy tidak mengecewakan. Tampil sebagai pengganti di babak kedua, pemain Dewa United itu mencetak gol kedua pada masa injury time yang mengunci kemenangan tuan rumah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement