5 Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Turkmenistan, Nomor 1 Faktor Tim U-23

SEBANYAK lima kunci sukses Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya melibatkan tim U-23.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses memaksimalkan keuntungan bermain di kandang pada Jumat (8/9/2023) malam WIB. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, skuad asuhan Shin Tae-yong menang dengan skor 2-0 atas Turkmenistan.

Setidaknya, ada lima kunci sukses yang melatarbelakangi kemenangan ini. Apa sajakah itu? Mari simak satu per satu di bawah ini.

Berikut 5 Kunci Sukses Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Turkmenistan

5. Gol Indah Dendy Sulistyawan





Dendy Sulistyawan membuka skor menit ke-19 untuk Timnas Indonesia melalui gol indah. Keberhasilan striker Bhayangkara FC itu membuka skor di awal permainan memengaruhi jalannya permainan, tentunya.

Dendy sukses memaksimalkan bola muntah setelah umpan Jordi Amat berusaha disapu oleh pemain Turkmenistan. Dengan tendangan setengah voli, dia melesatkan tembakan apik ke gawang Turkmenistan dan membawa Timnas Indonesia unggul.

4. Comeback Sukses Egy Maulana Vikri





Egy Maulana Vikri telah absen dalam dua FIFA Matchday terdahulu untuk Timnas Indonesia pada Maret dan Juni lalu. Bukan perkara yang mudah untuk kembali ke tim nasional dan kembali bermain.

Namun, Egy tidak mengecewakan. Tampil sebagai pengganti di babak kedua, pemain Dewa United itu mencetak gol kedua pada masa injury time yang mengunci kemenangan tuan rumah.