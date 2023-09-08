Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Kalahkan Turkmenistan 2-0, Nomor 1 Pembuka Kemenangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:48 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Kalahkan Turkmenistan 2-0, Nomor 1 Pembuka Kemenangan
Lima pemain Timnas Indonesia bersinar di laga kontra Timnas Turkmenistan (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Berikut lima pemain Timnas Indonesia yang bersinar saat mengalahkan Timnas Turkmenistan 2-0 di FIFA Matchday September 2023. Hasil positif itu menjadi modal penting dalam persiapan menuju Piala Asia 2023, Januari 2024.

Duel seru itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023) malam WIB. Ini juga menjadi kemenangan pertama Indonesia di FIFA Matchday sejak mengalahkan Burundi pada Maret lalu.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Baca Juga:
baca_juga

Lantas, siapa saja yang bersinar di laga tersebut? Simak ulasannya.

5. Nadeo Argawinata

Nadeo Argawinata

Shin Tae-yong memberi kepercayaan kepada kiper Borneo FC Samarinda itu. Ini merupakan penanda kembalinya Nadeo ke bawah mistar gawang Timnas Indonesia.

Kepercayaan itu dibayar lunas oleh Nadeo. Kiper asal Kediri, Jawa Timur, itu tercatat melakukan empat penyelamatan gemilang, di mana semuanya adalah tembakan on target dari Turkmenistan!

4. Jordi Amat

Jordi Amat

Masuknya pemain berdarah Spanyol ini sangat bermanfaat buat Timnas Indonesia. Terbukti, Jordi menjadi satu-satunya personel di lini belakang yang bermain penuh di laga ini.

Selain mampu menjaga pertahanan Indonesia dari serangan lawan, pemain Johor Darul Tazim itu juga tercatat pemain paling banyak melepas operan, yakni 56 kali, menurut Lapang Bola. Hal itu membuktikan pentingnya Jordi di lini belakang Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
