Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Filipina Ditahan Taiwan Usai Pemain PSM Makassar Dikartu Merah

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:24 WIB
Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Filipina Ditahan Taiwan Usai Pemain PSM Makassar Dikartu Merah
Timnas Filipina ditahan Taiwan 1-1 di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Laman resmi PFF)
A
A
A

HASIL FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Timnas Filipina bermain imbang 1-1 kontra Taiwan di National Stadium, Kaohsiung, Jumat (8/9/2023).

The Azkals – julukan Filipina – harus bermain dengan 10 orang sejak pemain PSM Makassar, Kike Linares, dikartu merah. Sedangkan gol mereka tercipta pada menit ke-18 melalui Patrick Reichfelt yang dibalas oleh taiwan melalui Pai Shao Yu di masa injury time.

Timnas Filipina

Baca Juga:
baca_juga

Jalannya Pertandingan

Filipina langsung menggempur Taiwan sejak menit-menit awal. Mereka pun sudah sukses membuka skor ketika laga baru memasuki menit ke-18.

Patrick Reichfelt membubuhkan namanya di papan skor setelah menyambut umpan tarik di kotak penalti. Pemain dari klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, itu melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol.

Tak puas hanya unggul satu gol, Filipina terus melepaskan ancaman. Namun tak ada gol tercipta hingga jeda turun minum.

Taiwan baru bisa memberi ancaman pada menit ke-58. Namun, upaya Gao Wei Ji masih mampu ditangkap kiper Filipina, Neil Etheridge.

Memasuki menit 74, Taiwan kembali mengancam lewat tembakan Samuel Ange. Namun tembakannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang Filipina.

Dua menit kemudian, giliran Filipina yang memberi ancaman melalui Manuel Ott. Namun, upaya dari pemain Kedah Darul Aman itu masih bisa digagalkan kiper Taiwan, Pan Weh Chieh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659151/medina-warda-aulia-pecatur-andalan-bekasi-ini-borong-3-medali-di-sea-games-2025-mqc.webp
Medina Warda Aulia, Pecatur Andalan Bekasi Ini Borong 3 Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement