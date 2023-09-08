Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Filipina Ditahan Taiwan Usai Pemain PSM Makassar Dikartu Merah

Timnas Filipina ditahan Taiwan 1-1 di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Laman resmi PFF)

HASIL FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Timnas Filipina bermain imbang 1-1 kontra Taiwan di National Stadium, Kaohsiung, Jumat (8/9/2023).

The Azkals – julukan Filipina – harus bermain dengan 10 orang sejak pemain PSM Makassar, Kike Linares, dikartu merah. Sedangkan gol mereka tercipta pada menit ke-18 melalui Patrick Reichfelt yang dibalas oleh taiwan melalui Pai Shao Yu di masa injury time.

Jalannya Pertandingan

Filipina langsung menggempur Taiwan sejak menit-menit awal. Mereka pun sudah sukses membuka skor ketika laga baru memasuki menit ke-18.

Patrick Reichfelt membubuhkan namanya di papan skor setelah menyambut umpan tarik di kotak penalti. Pemain dari klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, itu melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol.

Tak puas hanya unggul satu gol, Filipina terus melepaskan ancaman. Namun tak ada gol tercipta hingga jeda turun minum.

Taiwan baru bisa memberi ancaman pada menit ke-58. Namun, upaya Gao Wei Ji masih mampu ditangkap kiper Filipina, Neil Etheridge.

Memasuki menit 74, Taiwan kembali mengancam lewat tembakan Samuel Ange. Namun tembakannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang Filipina.

Dua menit kemudian, giliran Filipina yang memberi ancaman melalui Manuel Ott. Namun, upaya dari pemain Kedah Darul Aman itu masih bisa digagalkan kiper Taiwan, Pan Weh Chieh.