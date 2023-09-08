Hasil FIFA Matchday September 2023: Timnas Singapura Kalah 0-2 dari Tajikistan

HASIL FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Timnas Singapura menderita kekalahan dari Tajikistan dengan skor 0-2 dalam pertandingan di Bishan Stadium, Bishan, Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Pemain Persebaya Surabaya, Song Ui-yong, dimainkan oleh pelatih Singapura, Takayuki Nishigaya. Namun, mereka kalah akibat gol dari Mukhammadzon Rakhimov pada menit kelima dan Vahdat Hanonov di masa injury time babak kedua.

Baca Juga:

Jalannya Pertandingan

Tajikistan langsung menegaskan dominasinya sedari menit pertama. Dari situasi sepak pojok, Mukhammadzon Rakhimov memaksimalkan bola dengan tembakan voli keras untuk membuka skor.

Singapura terus berupaya menyamakan kedudukan. Namun eksekusi tendangan bebas Hafiz Nor di menit 22 masih membentur pagar betis.

Pada menit ke-33, umpan silang Ryhan Stewart sempat memberi ancaman. Namun, kiper Tajikistan, Dalerjon Barotov, masih bisa mengamankan gawangnya.

Lima menit berselang, giliran Tajikistan yang balik mengancam lewat tembakan Zoir Dzhuraboev. Namun sayang bola masih melebar.

Singapura kembali mengancam lewat Harris Harun. Namun, tembakannya masih bisa diantisipasi oleh Dalerjon Barotov.

Petaka untuk Singapura datang pada menit ke-73. Adam bin Swandi dikartu merah akibat pelanggaran horor. Mereka pun harus melanjutkan permainan dengan 10 orang.