Hasil FIFA Matchday: Dendy Sulistyawan Bawa Timnas Indonesia Memimpin 1-0 atas Turkmenistan

SURABAYA - Hasil laga Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday sudah diketahui. Skuad Garuda untuk sementara unggul 1-0 atas tamunya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Gol tersebut dicetak oleh Dendy Sulistyawan di menit ke-18. Proses gol berawal dari serangan di sayap kiri yang diumpan ke kanan. Pertahanan Turkmenistan gagal membuang bola.

Si kulit bundar jatuh di kaki Dendy yang langsung melepas tendangan voli indah. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Turkmenistan.