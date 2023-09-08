Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FIFA Matchday: Dendy Sulistyawan Bawa Timnas Indonesia Memimpin 1-0 atas Turkmenistan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:52 WIB
Hasil FIFA Matchday: Dendy Sulistyawan Bawa Timnas Indonesia Memimpin 1-0 atas Turkmenistan
Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Turkmenistan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

SURABAYA - Hasil laga Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday sudah diketahui. Skuad Garuda untuk sementara unggul 1-0 atas tamunya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Gol tersebut dicetak oleh Dendy Sulistyawan di menit ke-18. Proses gol berawal dari serangan di sayap kiri yang diumpan ke kanan. Pertahanan Turkmenistan gagal membuang bola.

Si kulit bundar jatuh di kaki Dendy yang langsung melepas tendangan voli indah. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia atas Timnas Turkmenistan.

Halaman:
1 2
      
