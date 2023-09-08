Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marcel Schmelzer Sebut Eks Bintang Arsenal Ini sebagai Lawan Tersulitnya di Piala Eropa U-21 2009

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:41 WIB
Marcel Schmelzer Sebut Eks Bintang Arsenal Ini sebagai Lawan Tersulitnya di Piala Eropa U-21 2009
Marcel Schmelzer berbicara kepada Okezone soal lawan tersulitnya (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
LEGENDA Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer, menyebut mantan bintang Arsenal, Theo Walcott, sebagai lawan tersulitnya di Piala Eropa U-21 2009. Hal itu diungkapkan pria 35 tahun tersebut secara eksklusif kepada Okezone di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (8/9/2023) sore WIB.

Bagi yang belum tahu, Marcel Schmelzer merupakan mantan pemain Timnas Jerman yang terakhir bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga Jerman, Borussia Dortmund. Ia pernah menjabat sebagai kapten Die Borussen dari 2016 hingga 2018.

Theo Walcott

Menariknya, Marcel Schmelzer menghabiskan seluruh karier profesionalnya bersama Borussia Dortmund. Di level internasional, pemain yang kini telah pensiun itu pernah memperkuat Timnas Jerman U-21 di Piala Eropa U-21 2009.

Saat itu, Marcel Schmelzer dimainkan secara rutin, meskipun bukan sebagai starter. Bahkan, ia bermain di lima menit terakhir di final Piala Eropa U-21 2009 ketika Timnas Jerman U-23 sukses mengalahkan Timnas Inggris U-21 dengan skor telak 4-0.

Baru-baru ini, Marcel Schmelzer mengungkapkan sosok pemain yang menjadi lawan tersulit yang ia hadapi di Piala Eropa U-21 2009. Eks bek kiri Timnas Jerman U-21 itu menyebut mantan bintang Timnas Inggris dan Arsenal, Theo Walcott, sebagai pemain yang paling susah dihentikan pergerakannya di ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
