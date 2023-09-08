Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023: Sandy Walsh Debut!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:42 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023: Sandy Walsh Debut!
Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan sudah keluar (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
SURABAYA - Berikut daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023) pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menurunkan formasi 3-4-3. Hanya satu debutan yang dipasang pada laga kali ini, yakni Sandy Walsh.

Sandy Walsh

Di posisi penjaga gawang, Shin kembali menurunkan Nadeo Argawinata. Sementara itu, lini belakang dihuni oleh trio Alfeandra Dewangga, Jordi Amat, dan Walsh yang digeser ke tengah.

Kemudian, lini tengah akan ditempati oleh kuartet Asnawi Mangkualam, Marc Klok, Ricky Kambuaya, dan Edo Febriansah. Berikutnya, di depan ada trisula Adam Ali, Dendy Sulistyawan, dan Saddil Ramdani.

Susunan pemain ini tak terlepas dari pembagian kekuatan di Timnas Indonesia. Sebab, beberapa pemain berusia 23 tahun yang biasa menghuni skuad Merah Putih, diturunkan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

