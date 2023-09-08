Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Semangat Timnas Indonesia Jelang Hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:28 WIB
Erick Thohir Beri Semangat Timnas Indonesia Jelang Hadapi Turkmenistan di FIFA Matchday
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi semangat kepada pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Turkmenistan (Foto: Istimewa)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi semangat kepada penggawa Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday 2023. Ia mendatangi langsung hotel tempat para pemain menginap dan menjabat tangan mereka sebelum berangkat menuju stadion.

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023) pukul 19.30 WIB. Ini merupakan kali pertama Indonesia tampil di FIFA Matchday sejak Juni 2023.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjabat tangan pemain Timnas Indonesia (Foto: Dok. Erick Thohir)

Erick hanya berucap singkat kepada seluruh pemain usai mereka mendapat briefing dari pelatih Shin Tae-yong di Hotel Vaza, Kota Surabaya, Jumat (8/9/2023). Ia tak lupa menitip pesan agar Jordi Amat dan kawan-kawan memberikan yang terbaik di laga nanti.

"Selamat Bertanding," ujar Erick singkat seraya menjabat tangan pemain, Jumat (8/9/2023).

"Semua sehat kan? Selamat bertanding ya, kalian pasti akan memberikan yang terbaik," imbuh pria yang juga Menteri BUMN itu.

Indonesia sudah tidak meraih kemenangan pada tiga laga terakhir FIFA Matchday. Skuad asuhan Shin ditahan Timnas Burundi 2-2 (Maret 2023), lalu kembali bermain imbang 0-0 dengan Timnas Palestina (Juni 2023), dan terakhir kalah dari Argentina.

Halaman:
1 2
      
