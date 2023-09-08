Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Kocak Pemain Borneo FC saat Membela Klub Raksasa Real Madrid

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:51 WIB
Kisah Kocak Pemain Borneo FC saat Membela Klub Raksasa Real Madrid
Julien Faubert kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

KISAH kocak mantan pemain Borneo FC saat membela klub raksasa Real Madrid menarik untuk diulas. Pendukung klub berjuluk Pesut Etam itu tentu sudah tidak asing lagi dengan Julien Faubert.

Faubert merupakan salah satu pemain asing yang pernah dibeli klub asal Kalimantan Timur tersebut dari FC Inter pada 2018. Menariknya, pemain yang kini telah pensiun itu pernah membela klub raksasa Spanyol, yakni Real Madrid.

Julien Faubert

Bahkan, terdapat kisah kocak mantan pemain Borneo FC tersebut saat membela klub raksasa Real Madrid. Dilansir dari berbagai sumber, Julien Faubert yang saat itu masih berseragam West Ham awalnya tidak percaya saat pihak Real Madrid menghubunginya.

Pasalnya, saat itu, Faubert tengah fokus untuk bermain dengan West Ham. Namun, tiba-tiba ada telefon masuk yang mengatasnamakan Los Blancos.

Faubert pun tak menanggapi telefon tersebut. Dia lebih memilih untuk mempersiapkan diri untuk berlaga bersama West Ham.

Kemudian, setelah laga berakhir, Faubert melihat ponselnya lagi. Dia pun terkejut karena ada banyak pesan yang masuk dari nomor tersebut.

“Ketika laga berakhir, saya menyalakan telefon saya dan ada 30 SMS serta 50 pesan suara. Dari sana, saya merasa bahwa ini hal serius,” kata Faubert dilansir dari MNC Portal Indonesia, Jumat (8/9/2023).

“Saya langsung menghubungi agen saya dan memintanya untuk menemui wakil Madrid tersebut di sebuah hotel,” lanjutnya.

Singkatnya, Faubert pun resmi menjadai bagian dari Real Madrid dengan status pinjaman pada musim dingin 2009. Sayangnya, selama di Real Madrid, kariernya tak bergitu bagus dan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan.

Saat berlaga di Santiago Bernabeu Stadium pun, ia pernah beberapa kali melakukan hal kocak. Salah satunya adalah salah melihat jadwal latihan. Ia mengira bahwa hari tersebut latihan Real Madrid libur, namun ternyata tetap berjalan seperti biasa. Alhasil, ia harus absen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/02/endrick.jpg
Endrick Ucapkan Selamat Tinggal ke Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement