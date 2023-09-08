Kisah Kocak Pemain Borneo FC saat Membela Klub Raksasa Real Madrid

KISAH kocak mantan pemain Borneo FC saat membela klub raksasa Real Madrid menarik untuk diulas. Pendukung klub berjuluk Pesut Etam itu tentu sudah tidak asing lagi dengan Julien Faubert.

Faubert merupakan salah satu pemain asing yang pernah dibeli klub asal Kalimantan Timur tersebut dari FC Inter pada 2018. Menariknya, pemain yang kini telah pensiun itu pernah membela klub raksasa Spanyol, yakni Real Madrid.

Bahkan, terdapat kisah kocak mantan pemain Borneo FC tersebut saat membela klub raksasa Real Madrid. Dilansir dari berbagai sumber, Julien Faubert yang saat itu masih berseragam West Ham awalnya tidak percaya saat pihak Real Madrid menghubunginya.

Pasalnya, saat itu, Faubert tengah fokus untuk bermain dengan West Ham. Namun, tiba-tiba ada telefon masuk yang mengatasnamakan Los Blancos.

Faubert pun tak menanggapi telefon tersebut. Dia lebih memilih untuk mempersiapkan diri untuk berlaga bersama West Ham.

Kemudian, setelah laga berakhir, Faubert melihat ponselnya lagi. Dia pun terkejut karena ada banyak pesan yang masuk dari nomor tersebut.

“Ketika laga berakhir, saya menyalakan telefon saya dan ada 30 SMS serta 50 pesan suara. Dari sana, saya merasa bahwa ini hal serius,” kata Faubert dilansir dari MNC Portal Indonesia, Jumat (8/9/2023).

“Saya langsung menghubungi agen saya dan memintanya untuk menemui wakil Madrid tersebut di sebuah hotel,” lanjutnya.

Singkatnya, Faubert pun resmi menjadai bagian dari Real Madrid dengan status pinjaman pada musim dingin 2009. Sayangnya, selama di Real Madrid, kariernya tak bergitu bagus dan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan.

Saat berlaga di Santiago Bernabeu Stadium pun, ia pernah beberapa kali melakukan hal kocak. Salah satunya adalah salah melihat jadwal latihan. Ia mengira bahwa hari tersebut latihan Real Madrid libur, namun ternyata tetap berjalan seperti biasa. Alhasil, ia harus absen.