Buntut Permainan Kasar Vietnam U-23 ke Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, PSSI Kirim Surat ke AFF

JAKARTA – PSSI telah kirim surat ke AFF yang berisi soal pemainan kasar pemain Timnas Vietnam U-23 ke Timnas Indonesia U-23 di laga final Piala AFF U-23 2023. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Kita kirim surat (ke AFF). Kita ingin mempertanyakan bagaimana penilaian dari mereka,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (8/9/2023).

Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa dalam surat yang dikirim ke AFF, PSSI juga punya rencana untuk mengurangi keikutsertaan di turnamen yang digelar Federasi Sepakbola ASEAN. Pasalnya, cukup banyak desakan agar PSSI hengkang dari AFF lantaran dianggap dicurangi pada Piala AFF U-23 2023.

“Kita juga sedang diskusi bagaimana dengan jadwal kita yang sangat padat, antara jadwal FIFA, liga. Kita juga harus berpikir nanti jadwal-jadwal yang bukan kalender FIFA, mungkin kita harus kurangi. Karena bukan masalah salah dan benar, karena jumlah pemain kita ini belum tebal,” lanjutnya.

“Misalnya di U-17 ada 40 pemain sama rata, U-20, U-40, tim nasional 60, kita bisa memecah tim. Cuma kalau sekarang kan (belum setebal itu,” jelas Erick.