HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:01 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Turkmenistan, Jumat (8/9/2023) pukul 19.00 WIB (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
SURABAYA - Live di RCTI malam ini! Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday, September 2023. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia akan kembali turun di FIFA Matchday setelah terakhir kali melawan Timnas Argentina pada Juni 2023. Di laga itu, skuad Garuda menelan kekalahan 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022.

Egy Maulana Vikri berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Jadwal FIFA Matchday terdekat bagi Timnas Indonesia adalah menghadapi Turkmenistan. Seperti visi yang pernah diutarakan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, duel kali ini dimaksudkan untuk mencari poin.

Ya, Indonesia sudah tidak meraih kemenangan pada tiga laga terakhir FIFA Matchday. Skuad asuhan Shin Tae-yong ditahan Timnas Burundi 2-2 (Maret 2023), lalu kembali bermain imbang 0-0 dengan Timnas Palestina (Juni 2023), dan terakhir kalah dari Argentina.

Hasil-hasil itu membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA mandek di tangga ke-150. Melawan Turkmenistan seharusnya menjadi momentum bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk kembali meraih kemenangan.

Perlu diketahui, Indonesia unggul dalam rekor pertemuan melawan Turkmenistan. Dari empat kali bentrok, Tim Merah Putih tercatat menang dua kali, sekali kalah, dan sekali imbang.

