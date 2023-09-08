Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 TC di Jerman, Borussia Dortmund Siap Berikan Fasilitas Latihan Kelas Atas

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:01 WIB
Timnas Indonesia U-17 TC di Jerman, Borussia Dortmund Siap Berikan Fasilitas Latihan Kelas Atas
Direktur Internasional dan Komersial Borussia Dortmund, Benedikt Scholz (kemeja putih), berjanji memberi fasilitas terbaik untuk TC Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
A
A
A

JAKARTA - Borussia Dortmund menyambut baik rencana Timnas Indonesia U-17 menggelar pemusatan latihan (TC) di Jerman. Direktur Internasional dan Komersial klub, Benedikt Scholz, berjanji pihaknya akan memberikan fasilitas kelas wahid untuk dipakai latihan.

Hal itu diungkapkan ketika menghadiri coaching clinic siswa Papua Football Academy (PFA) dan legenda Borussia Dortmund. Acara itu berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Dalam kesempatan itu, Scholz menyebut Dortmund akan menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Timnas Indonesia U-17. Ia siap mengerahkan bantuan berupa staf terbaik serta fasilitas latihan kelas atas.

“Dan saya pikir (Timnas Indonesia) U-17 di Jerman September dan Oktober di Dortmund juga, saya sangat menantikannya, kami akan membuat segalanya sesempurna mungkin, kami membuka pintu untuk semua fasilitas kami, semua staf kami, semuanya,” ujar Scholz, Jumat (8/9/2023).

Pria asal Jerman itu memastikan bukan sekadar memberi janji manis. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyempatkan diri melihat langsung fasilitas kelas atas milik Dortmund.

