Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Denzel Dumfries Apresiasi Pemainan Timnas Belanda Usai Kalahkan Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:56 WIB
Denzel Dumfries Apresiasi Pemainan Timnas Belanda Usai Kalahkan Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024
Timnas Belanda mengalahkan Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

EINDHOVEN - Denzel Dumfries mengapresiasi penampilan Timnas Belanda saat mengalahkan Yunani 3-0 di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Kedua tim saling berhadapan pada laga lanjutan Grup B di Stadion Philips, Jumat (8/9/2023).

Dumfries sendiri menjadi bintang dalam kemenangan De Oranje -julukan Timnas Belanda- kali ini. Meski tidak ikut mencatatkan namanya di papan skor, penggawa Inter Milan itu membuat assist untuk ketiga gol Belanda ke gawang Yunani.

Dumfries mengatakan sangat puas bisa memberikan kontribusi maksimalnya buat Oranje -julukan Belanda melawan Yunani. Itu tidak terlepas kerja sama antara pemain di lapangan sepanjang laga.

"Mungkin ini performa terbaik kami selaka fase grup," ucap Dumfries dilansir dari Tuttomercato, Jumat (8/9/2023).

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan sejak awal laga timnya memang sudah berusaha keras untuk meraih kemenangan. Alhasil, Belanda bisa mencetak gol pada babak pertama jalannya laga.

"Kami memainkan babak pertama dengan cukup baik (melawan Yunani)," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658837/dukungan-penuh-presiden-berbuah-hasil-manis-di-sea-games-2025-vdc.webp
Dukungan Penuh Presiden Berbuah Hasil Manis di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/gelandang_persib_bandung_thom_haye_33.jpg
Super League Sambut Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Bergabung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement