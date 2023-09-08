Denzel Dumfries Apresiasi Pemainan Timnas Belanda Usai Kalahkan Yunani di Kualifikasi Piala Eropa 2024

EINDHOVEN - Denzel Dumfries mengapresiasi penampilan Timnas Belanda saat mengalahkan Yunani 3-0 di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Kedua tim saling berhadapan pada laga lanjutan Grup B di Stadion Philips, Jumat (8/9/2023).

Dumfries sendiri menjadi bintang dalam kemenangan De Oranje -julukan Timnas Belanda- kali ini. Meski tidak ikut mencatatkan namanya di papan skor, penggawa Inter Milan itu membuat assist untuk ketiga gol Belanda ke gawang Yunani.

Dumfries mengatakan sangat puas bisa memberikan kontribusi maksimalnya buat Oranje -julukan Belanda melawan Yunani. Itu tidak terlepas kerja sama antara pemain di lapangan sepanjang laga.

"Mungkin ini performa terbaik kami selaka fase grup," ucap Dumfries dilansir dari Tuttomercato, Jumat (8/9/2023).

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan sejak awal laga timnya memang sudah berusaha keras untuk meraih kemenangan. Alhasil, Belanda bisa mencetak gol pada babak pertama jalannya laga.

"Kami memainkan babak pertama dengan cukup baik (melawan Yunani)," ujarnya.