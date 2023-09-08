Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Irlandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Marcus Thuram Akui Timnas Prancis Main Sempurna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:10 WIB
Kalahkan Irlandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Marcus Thuram Akui Timnas Prancis Main Sempurna
Marcus Thuram saat melakukan selebrasi gol bersama Antoine Griezmann di laga Timnas Prancis vs Irlandia (Foto: Reuters)
PARIS - Timnas Prancis berhasil meraih kemenangan atas Irlandia dengan skor 2-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Parc des Princes, Jumat (8/9/2023) dini hari WIB.

Penggawa Timnas Pranci, Marcus Thuram, menilai timnya bermain luar biasa di laga tersebut. Thuram juga mengaku senang bisa ikut mempersembahkan kemenangan bagi kubu Les Bleus -julukan Timnas Prancis.

"Kami bermain sempurna secara hitung-hitungan (saat melawan Irlandia)," kata Thuram dilansir dari Tuttomercato, Jumat (8/9/2023).

Lebih lanjut, Thuram mengatakan para pemain Timnas Prancis sangat menikmati pertandingan kontra Irlandia dini hari tadi. Situasi itu membuat para pemain cukup baik menjalankan instruksi tim pelatih demi mencapai target kemenangan.

Terlepas daripada itu, Thuram juga menyadari laga melawan Irlandia memang berjalan cukup ketat. Dia pun bahagia timnya dapat meraih kemenangan tersebut di laga kandang.

Halaman:
1 2
      
