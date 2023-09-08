7 Pemain Ini Belum Debut Bersama Timnas Indonesia Senior, Nomor 1 Sandy Walsh!

7 pemain ini belum debut bersama Timnas Indonesia senior akan diulas dalam artikel ini. mereka pun berpeluang menjalani debut malam ini di dalam laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni 1 laga uji coba di FIFA Matchday September 2023, yakni melawan Turkmenistan. Laga itu akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 24 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) sejak 4 September 2023. Beberapa merupakan wajah baru yang belum menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior.

Siapa saja mereka? Berikut 7 pemain ini belum debut bersama Timnas Indonesia senior.

7. Dzaky Asraf





Salah satu pemain yang belum debut bersama Timnas Indonesia senior adalah Dzaky Asraf. Dia awalnya masuk skuad Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung berdekatan dengan duel Timnas Indonesia vs Turkmenistan.

Tetapi, Dzaky Asraf kemudian ditarik ke Timnas Indonesia senior karena sejumlah pemain cedera. Kini, menarik menantikan kiprah Dzaky Asraf bersama Timnas Indonesia senior.

6. Ryan Kurnia





Lalu, ada nama Ryan Kurnia. Dia merupakan wajah baru yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia senior jelang melawan Turkmenistan. Ryan Kurnia pun memastikan siap memberi penampilan terbaiknya.

"Iya, belum pernah sebelumnya (dipanggil timnas Indonesia). Ini baru pertama kali gabung timnas Indonesia dan tentunya sangat senang sekali dipanggil sama timnas," ungkap Ryan Kurnia di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa 29 Agustus 2023.

“Persiapan, tentunya saya akan berlatih dengan giat untuk persiapan buat di timnas," lanjutnya.