HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Merendah Usai Jadi Pahlawan Timnas Argentina Kalahkan Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kami Harus Tetap Membumi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:33 WIB
Lionel Messi Merendah Usai Jadi Pahlawan Timnas Argentina Kalahkan Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kami Harus Tetap Membumi
Lionel Messi kala membela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
A
A
A

BUENOS AIRES – Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi, jadi pahlawan timnya kala melawan Timnas Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Meski sukses memberi kontribusi besar dan tampil gemilang, Messi memilih merendah. Menurutnya, para pemain Timnas Argentina tetap harus membumi.

Messi pun meminta Timnas Argentina harus tetap fokus untuk meraih kemenangan dalam laga selanjutnya. Namun menurutnya, skuad asuhan Lionel Scaloni sudah terlihat solid dalam setiap laga.

Lionel Messi

"Hal ini (keseriusan tim) terlihat dalam dua pertandingan persahabatan dan hari ini, berdasarkan poin, bahwa tim ini tidak akan bersantai melampaui apa yang telah dicapainya. Itu bersejarah, luar biasa,” kata Messi, dilansir dari Goal Internasional, Jumat (8/9/2023).

Lebih lanjut, Messi mengatakan sudah memprediksi pertandingan melawan Ekuador akan terasa sulit. Meski menang, La Pulga -julukan Lionel Messi- meminta para pemain Timnas Argentina tetap membumi dan fokus pada laga selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
