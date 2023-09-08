Pelatih Timnas Argentina Pesimis Perjalanan Lionel Messi Cs Bakal Mulus di Kualifikasi Piala Dunia 2026

BUENOS AIRES – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, memprediksi perjalanan timnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Meski berstatus juara bertahan, Scaloni yakin perjalanan Lionel Messi cs takkan berjalan mulus.

Pasalnya, Lionel Scaloni merasa tim-tim kontestan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan sudah jauh berkembang. Dengan begitu, laga-laga yang akan dihadapi timnya menjadi sulit.

Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan Timnas Argentina hampir saja hilang poin saat melawan Ekuador. Hal itu menandakan setiap tim akan punya motivasi berlipat ganda saat melawan tim asuhannya.

"Kami percaya bahwa kualifikasi adalah fase yang tersulit," kata Scaloni, dilansir dari laman Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Jumat (8/9/2023).

"Kami harus tahu bahwa bukannya tak terkalahkan, bahwa dapat menderita seperti penderitaan yang alami hari ini," ucapnya.