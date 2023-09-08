Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina Menang Tipis atas Ekuador Berkat Lionel Messi, Begini Reaksi Lionel Scaloni

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:30 WIB
Timnas Argentina Menang Tipis atas Ekuador Berkat Lionel Messi, Begini Reaksi Lionel Scaloni
Lionel Messi di laga Timnas Argentina vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Twitter/@argentina)
A
A
A

BUENOS AIRES – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengomentari hasil laga kontra Timnas Ekuador dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Meski Argentina menang tipis berkat Lionel Messi, Scaloni tetap merasa puas.

Scaloni mengatakan performa timnya sangat luar biasa dalam laga itu. Pasalnya, para pemain Timnas Argentina mampu menerapkan instruksinya dengan baik di sepanjang laga.

Timnas Argentina vs Timnas Ekuador

Scaloni mengatakan Timnas Argentina telah berjuang keras untuk meraih kemenangan dalam laga itu. Dia pun berharap semangat itu akan berlanjut pada laga-laga selanjutnya.

"Saya bangga dengan permainan yang dimainkan para pemain. Sungguh luar biasa," kata Scaloni, dilansir dari laman Federasi Sepakbola Argentina (AFA), Jumat (8/9/2023).

"Para pemain berjuang hingga batasnya, sebagaimana pertandingan kualifikasi harus dimainkan," lanjutnya.



      
