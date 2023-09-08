Sosok Pemain dan Pengawal Setia yang Selalu Ada Untuk Cristiano Ronaldo di Al Nassr

INILAH sosok pemain dan pengawal setia yang selalu ada untuk Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Pemain yang dimaksud adalah rekrutan anyar Al Nassr musim ini, Marcelo Brozovic.

Memasuki musim baru, Cristiano Ronaldo memiliki banyak rekan yang kenyang pengalaman berkarier di Eropa seperti Sadio Mane dan Marcelo Brozovic. Menariknya, Marcelo Brozovic terlihat seperti bukan sebatas rekan satu tim bagi Cristiano Ronaldo.

(Marcelo Brozovic dan Cristiano Ronaldo buat kombinasi apik di Al Nassr)

Marcelo Brozovic secara tegas menolak tawaran dari klub-klub top Eropa seperti Barcelona dan memilih Al Nassr sebagai pelabuhan karier berikutnya. Selain gaji yang fantastis, adanya Cristiano Ronaldo ditengarai menjadi alasan eks kapten Inter Milan itu merapat ke Arab Saudi.

Terbukti, sesaat setelah tiba di Arab, Marcelo Brozovic dapat segera akrab dengan Cristiano Ronaldo. Berlanjut dalam beberapa sesi latihan, tampak pula kedua pemain yang pernah beradu di Liga Italia itu kerap berdekatan dan selalu berlatih bersama.

Hal ini berdampak hingga ke atas lapangan pertandingan di mana Marcelo Brozovic dan Cristiano Ronaldo seperti memiliki sebuah ikatan yang erat. Marcelo Brozovic seakan telah memahami ke arah mana dan bagaimana Cristiano Ronaldo akan bergerak. Sebaliknya, Cristiano Ronaldo juga seperti memahami pergerakan Marcelo Brozovic.

Contohnya di pertandingan playoff Liga Champions Asia 2023-2024 beberapa waktu lalu. Saat itu, Cristiano Ronaldo mengirimkan umpan ke titik kosong di mana Marcelo Brozovic akan tiba. Benar saja, pemain asal Kroasia itu tiba di titik yang Cristiano Ronaldo tuju dan segera melepaskan tendangan yang berbuah gol.