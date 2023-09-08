Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23: Kami Akan Berusaha Beri yang Terbaik!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:46 WIB
Elkan Baggott Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23: Kami Akan Berusaha Beri yang Terbaik!
Elkan Baggott kala berlatih bersama Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

SOLO – Bek Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott, memastikan dirinya dan tim sudah siap tempur di laga kontra Timnas Taiwan U-23 dalam matchday pertama fase Grup K Kualifikasi Piala Asia U-2024. Dia menjamin Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- bakal berusaha memberikan penampilan terbaik.

Elkan Baggott mengatakan Timnas Indonesia U-23 akan berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Pasalnya, persiapan matang telah dilakukan pasukan asuhan Shin Tae-yong itu.

Elkan Baggott

"Kami hanya akan berusaha memberikan yang terbaik saat turun di lapangan," kata Elkan Baggott di Solo, Kamis (7/9/2023).

Elkan Baggott pun mengatakan kemenangan adalah target utama Timans Indonesia U-23 saat menghadapi Taiwan U-23. Dia pun siap berjuang keras untuk membanggakan Indonesia.

"Semoga bisa meraih kemenangan dan membanggakan," tegas Baggott.

