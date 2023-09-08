Sepakat Latih Al Shabab, John Terry Segera Ikuti Jejak Steven Gerrard ke Liga Arab Saudi

LONDON – John Terry dikabarkan akan melatih klub Liga Arab Saudi. Legenda Chelsea itu dilaporkan sudah sepakat secara lisan dengan klub itu, dan akan mengikuti jejak kompatriotnya Steven Gerrard yang sudah lebih dulu melatih Al Ettifaq.

Terry dilaporkan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Al Shabab. Mantan pemain Aston Villa dan Chelsea itu kabarnya akan mendapatkan kontrak selama dua tahun, namun bisa jadi juga empat tahun sesuai kesepakatan nanti.

“Dia (John Terry) telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Shabab. Pembicaraan dikatakan telah dimulai sekitar sebulan yang lalu dan akan berakhir dengan dia menandatangani kontrak setidaknya untuk dua tahun, meski bisa juga berakhir untuk empat tahun,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Terry dilaporkan akan memulai kariernya saat Al Shabab bersua dengan Al Feiha pada 15 September 2023 mendatang. Saat ini, pria berusia 42 tahun itu masih berstatus sebagai staff kepelatihan di akademi Chelsea.

“Terry kemungkinan akan memimpin Al-Shabab saat mereka memainkan pertandingan berikutnya - melawan Al-Feiha pada 15 September,” tulis Goal Internasional.

Dengan demikian, hampir dipastikan Terry akan mengikuti jejak Gerrard yang sudah berkompetisi di Liga Arab Saudi. Sejauh ini, mantan gelandang Liverpool itu sudah mencatatkan lima pertandingan dengan rincian tiga kemenangan, satu kali imbang, dan sekali kalah.