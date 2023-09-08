Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sepakat Latih Al Shabab, John Terry Segera Ikuti Jejak Steven Gerrard ke Liga Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:45 WIB
Sepakat Latih Al Shabab, John Terry Segera Ikuti Jejak Steven Gerrard ke Liga Arab Saudi
John Terry dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi, Al Shabab (Foto: Twitter)
A
A
A

LONDON – John Terry dikabarkan akan melatih klub Liga Arab Saudi. Legenda Chelsea itu dilaporkan sudah sepakat secara lisan dengan klub itu, dan akan mengikuti jejak kompatriotnya Steven Gerrard yang sudah lebih dulu melatih Al Ettifaq.

Terry dilaporkan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Al Shabab. Mantan pemain Aston Villa dan Chelsea itu kabarnya akan mendapatkan kontrak selama dua tahun, namun bisa jadi juga empat tahun sesuai kesepakatan nanti.

“Dia (John Terry) telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Shabab. Pembicaraan dikatakan telah dimulai sekitar sebulan yang lalu dan akan berakhir dengan dia menandatangani kontrak setidaknya untuk dua tahun, meski bisa juga berakhir untuk empat tahun,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Terry dilaporkan akan memulai kariernya saat Al Shabab bersua dengan Al Feiha pada 15 September 2023 mendatang. Saat ini, pria berusia 42 tahun itu masih berstatus sebagai staff kepelatihan di akademi Chelsea.

“Terry kemungkinan akan memimpin Al-Shabab saat mereka memainkan pertandingan berikutnya - melawan Al-Feiha pada 15 September,” tulis Goal Internasional.

Dengan demikian, hampir dipastikan Terry akan mengikuti jejak Gerrard yang sudah berkompetisi di Liga Arab Saudi. Sejauh ini, mantan gelandang Liverpool itu sudah mencatatkan lima pertandingan dengan rincian tiga kemenangan, satu kali imbang, dan sekali kalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659041/napoli-juara-piala-super-italia-2025-usai-taklukkan-bologna-fou.webp
Napoli Juara Piala Super Italia 2025 usai Taklukkan Bologna
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_indonesia_u_22_tetap_mendapat_pengalungan_b.jpg
Kemenpora Ancam Setop Pelatnas Timnas Indonesia U-22 karena Tak Capai Target di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement