HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Jay Idzes Datang, Kapten Timnas Indonesia Ditendang Shin Tae-yong?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:38 WIB
Gara-Gara Jay Idzes Datang, Kapten Timnas Indonesia Ditendang Shin Tae-yong?
Jay Idzes bikin kapten Timnas Indonesia Fachruddin Aryanto terpental dari skuad. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

Gara-Gara Jay Idzes datang, kapten Timnas Indonesia besar kemungkinan bakal ditendang sang pelatih, Shin Tae-yong. Kapten Timnas Indonesia yang dimaksud adalah Fachrudin Aryanto.

Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melalui akun instagram pribadinya mengumumkan satu calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Jay Idzes. Jay Idzes merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda pada 2 Juni 2000 yang kini bermain bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia.

Jay Idzes dan Erick Thohir

(Jay Idzes dalam proses mendapatkan status WNI)

Dengan hadirnya pemain naturalisasi baru, tentu PSSI berharap Jay Idzes dapat memperkuat skuad Timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Akan tetapi, kedatangan Jay Idzes ke skuad Timnas Indonesia juga bakal berdampak kepada susunan pemain yang biasa dipanggil Shin Tae-yong.

Ke depannya, jelas ada pemain yang dicoret atau tak dipanggil lagi karena tergantikan pemain yang baru pindah dari Go Ahead Eagles tersebut. Sekadar diketahui, Jay Idzes adalah pemain versatile atau dapat dimainkan di beberapa posisi.

Jay Idzes dapat bermain di posisi gelandang tengah maupun bertahan. Namun, posisi natural Jay Idzes adalah seorang bek tengah baik kanan maupun kiri.

Dengan posisi bermainnya itu, Jay Idzes berpotensi menggeser pemain-pemain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Elkan Baggot. Namun, nama yang paling terancam dicoret karena kedatangan Jay Idzes adalah mantan kapten Timnas Indonesia, Fachruddin Aryanto.

