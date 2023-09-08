Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jay Idzes, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Permalukan Kiper dan Pelatih Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:12 WIB
Kisah Jay Idzes, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Permalukan Kiper dan Pelatih Manchester United
Jay Idzes kala berlaga. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KISAH Jay Idzes, calon pemain Timnas Indonesia yang pernah permalukan kiper dan pelatih Manchester United akan diulas dalam artikel ini. Jay Idzes yang merupakan pemain keturunan Indonesia sendiri ramai dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Ya, sosok Jay Idzes tengah ramai disorot karena dikabarkan akan segera membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di media sosialnya.

Jay Idzes

“Selamat datang di Indonesia, Jay Idzes!” tulis Erick Thohir di Instagram, @erickthohir.

“Saat ini Jay bermain di Liga Italia, Venezia. Jay punya komitmen yang sama untuk membangun Timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama kita ingin membawa Garuda Mendunia!” lanjutnya.

Sontak, serba-serbi soal Jay Idzes langsung ramai dicari pencinta sepakbola Tanah Air. Jay Idzes sendiri merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia.

Kini, Jay Idzes membela klub Venezia yang berlaga di kasta kedua Liga Italia atau Serie B sejak musim 2023-2024. Sebelumnya, bek kelahiran 2 Juni 2000 itu bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama klub Go Ahead Eagles sejak musim 2020-2021.

Kala merumput bersama Go Ahead Eagles di liga Belanda, sosok Jay Idzes pun mencuri perhatian. Dia berhasil bermain apik sehingga bahkan pernah mempermalukan kiper dan pelatih Manchester United, yakni Andre Onana dan juga Erik Ten Hag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658945/tantangan-lapangan-parque-jadi-bahan-bakar-timnas-futsal-indonesia-raih-medali-emas-sea-games-2025-daz.webp
Tantangan Lapangan Parque Jadi Bahan Bakar Timnas Futsal Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/pelatih_bologna_vincenzo_italiano.jpg
Bologna Tak Berdaya di Final Piala Super Italia, Vincenzo Italiano Akui Napoli Terlalu Tangguh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement