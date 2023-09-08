Kisah Jay Idzes, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Permalukan Kiper dan Pelatih Manchester United

KISAH Jay Idzes, calon pemain Timnas Indonesia yang pernah permalukan kiper dan pelatih Manchester United akan diulas dalam artikel ini. Jay Idzes yang merupakan pemain keturunan Indonesia sendiri ramai dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Ya, sosok Jay Idzes tengah ramai disorot karena dikabarkan akan segera membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di media sosialnya.

“Selamat datang di Indonesia, Jay Idzes!” tulis Erick Thohir di Instagram, @erickthohir.

“Saat ini Jay bermain di Liga Italia, Venezia. Jay punya komitmen yang sama untuk membangun Timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama kita ingin membawa Garuda Mendunia!” lanjutnya.

Sontak, serba-serbi soal Jay Idzes langsung ramai dicari pencinta sepakbola Tanah Air. Jay Idzes sendiri merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia.

Kini, Jay Idzes membela klub Venezia yang berlaga di kasta kedua Liga Italia atau Serie B sejak musim 2023-2024. Sebelumnya, bek kelahiran 2 Juni 2000 itu bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama klub Go Ahead Eagles sejak musim 2020-2021.

Kala merumput bersama Go Ahead Eagles di liga Belanda, sosok Jay Idzes pun mencuri perhatian. Dia berhasil bermain apik sehingga bahkan pernah mempermalukan kiper dan pelatih Manchester United, yakni Andre Onana dan juga Erik Ten Hag.