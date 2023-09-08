Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Inter Miami, Lionel Messi Cetak Rekor Sensasional jika Menang Ballon dOr 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:59 WIB
Gabung Inter Miami, Lionel Messi Cetak Rekor Sensasional jika Menang Ballon dOr 2023!
Lionel Messi dijagokan merebut trofi Ballon dOr 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEGABINTANG asal Argentina, Lionel Messi, segera mencetak rekor unik jika jadi pemenang Ballon dOr 2023. Rekor tersebut bisa didapatkan La Pulga -julukan Lionel Messi- gara-gara bergabung dengan klub MLS (Amerika Serikat), Inter Miami.

France Football resmi merilis daftar 30 pemain yang masuk nominasi calon peraih Ballon d'Or 2023 pada Kamis 7 September 2023 dini hari WIB. Dari 30 nominasi itu, salah satunya ada sang megabintang Timnas Argentina dan Inter Miami, Lionel Messi.

Lionel Messi

Namun, Lionel Messi harus bersaing ketat dengan Erling Haaland yang telah mencetak 52 gol dalam musim debutnya sekaligus membawa Manchester City meraih treble winners 2022-2023. Selain itu, ada Karim Benzema (Al Ittihad) sebagai pemenang Ballon d'Or 2022 saat bersama Real Madrid.

Perlu diketahui, menurut laporan Sportbible, penghitungan poin Ballon d'Or 2023 diambil selama periode 1 Agustus 2022 hingga 31 Juli 2023. Hal tersebut tampaknya akan menguntungkan bagi Lionel Messi, sang pengoleksi tujuh gelar Ballon d'Or.

Pasalnya, legenda Barcelona itu mengakhiri 2022 dengan membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 atau pertama sejak 1986. Lionel Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah mencetak tujuh gol, termasuk dua gol di final saat melawan Prancis.

Setelah itu, Lionel Messi membawa PSG juara Liga Prancis 2022-2023 dan tampil cemerlang bersama Inter Miami. Hingga kini, La Pulga telah mencetak 11 gol dan lima assist dari 11 pertandingan, sekaligus membawa Inter Miami menjuarai Leagues Cup 2023 pada Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
