HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di RCTI Malam Ini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:54 WIB
Live di RCTI: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di RCTI Malam Ini!
Egy Maulana Vikri di sesi latihan bersama Timnas Indonesia jelang laga kontra Turkmenistan di FIFA Matchday (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Timnas Turkmenistan di ajang FIFA Matchday September 2023. Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Turkmenistan akan disiarkan secara live di RCTI mulai pukul 19.00 WIB

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- punya catatan positif ketika menghadapi Turkmenistan. Pasalnya, dari total empat pertandingan, Karakum Warriors -julukan Timnas Turkmenistan- hanya menang sekali. Momen itu terjadi saat kedua tim bertemu pada 2004.

Timnas Turkmenistan mengatasi perlawanan Indonesia dengan skor 3-1. Beberapa bulan kemudian, Indonesia membalas kekalahan dengan skor serupa 3-1.

Berlanjut pada dua kali pertemuan pada 2011, Indonesia berhasil meraih satu kemenangan (4-3) dan satu kali imbang (1-1). Berkaca pada catatan itu, Skuad Garuda punya head to head yang unggul tipis atas Turkmenistan.

Jelang laga tersebut, pelatih Turkmenistan, Mergen Ozarov memberikan pujian untuk Shin Tae-yong. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini punya organisasi permainan yang baik berkat sang juru taktik asal Korea Selatan.

“Tim Indonesia punya pelatih yang bagus dan terorganisasi dengan bagus,” ucap Orazov dalam jumpa pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Kamis (7/9/2023).

Halaman:
1 2
      
