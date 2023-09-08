Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA: Gol Tunggal Lionel Messi Bikin Timnas Argentina Kembali Naik ke Puncak, Geser Timnas Prancis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:47 WIB
Update Ranking FIFA: Gol Tunggal Lionel Messi Bikin Timnas Argentina Kembali Naik ke Puncak, Geser Timnas Prancis!
Lionel Messi bikin Timnas Argentina kembali naik ke peringkat 1 dunia. (Foto: Twitter/@AFASeleccionEN)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA akan diulas Okezone. Gol tunggal Lionel Messi saat menang 1-0 atas Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan pada Jumat (8/9/2023) pagi WIB, membuat Timnas Argentina kembali naik ke puncak ranking FIFA menggeser Timnas Prancis.

Sekadar diketahui, Timnas Prancis sempat beberapa jam menguasai peringkat satu dunia. Status itu disabet Les Bleus –julukan Prancis– setelah menang 2-0 atas Republik Irlandia di matchday kelima Grup A Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Timnas Argentina

(Lionel Messi pastikan Timnas Argentina menang 1-0 atas Ekuador)

Kemenangan atas Irlandia membuat Prancis mendapatkan 4,19 poin di ranking FIFA. Alhasil, koleksi poin Prancis menjadi 1,847.73, mengungguli Argentina yang mengoleksi 1,848.79 angka.

Namun, beberapa jam setelahnya, skuad La Albiceleste –julukan Argentina– kembali ke puncak. Kepastian itu didapat setelah Argentina menang 1-0 atas Ekuador di matchday pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan.

Kemenangan ini membuat Argentina mendapatkan 5,06 poin tambahan. Saat ini, poin Argentina adalah 1,848.79 poin alias unggul tipis dari Prancis.

Agar tak dibalap Prancis, Argentina wajib menang saat bersua Bolivia pekan depan di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Di saat bersamaan, Prancis akan menjalani laga uji coba kontra Jerman.

