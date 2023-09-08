Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Dibantu Timnas Indonesia U-23, 4 Negara Asia Tenggara Siap Ciptakan Sejarah di Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:08 WIB
Dibantu Timnas Indonesia U-23, 4 Negara Asia Tenggara Siap Ciptakan Sejarah di Piala Asia U-23 2024!
Timnas Indonesia U-23 siap membantu Asia Tenggara mencetak sejarah di Piala Asia U-23 2024. (Foto: REUTERS)
DIBANTU Timnas Indonesia U-23, 4 negara Asia Tenggara menciptakan sejarah di Piala Asia U-23 2024? Sekadar diketahui, ada 11 negara Asia Tenggara ambil bagian di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Dari 11 negara itu, empat di antaranya dijagokan lolos ke Piala Asia U-23 2024. Mereka ialah Timnas Thailand U-23, Timnas Vietnam U-23, Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23

(Timnas Indonesia U-23 berjuang lolos ke Piala Asia U-23 2024)

Tiga negara yang disebut di awal membuka Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan hasil manis. Vietnam U-23 menghajar Guam U-23 dengan skor 6-0, Thailand U-23 membantai Filipina U-23 (5-0) dan Malaysia U-23 mempermalukan Bangladesh U-23 (2-0).

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23? Timnas Indonesia U-23 dijadwalkan melakoni laga pertama Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 kontra Timnas Taiwan U-23 pada Sabtu, 9 September 2023 malam WIB.

Di atas kertas, Timnas Indonesia U-23 bisa mengalahkan Taiwan U-23. Perjuangan ekstra baru dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 saat bersua Turkmenistan di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada Selasa, 12 September 2023 malam WIB.

Melihat kondisi di atas, peluang empat negara Asia Tenggara lolos bersamaan ke Piala Asia U-23 2024 sangat besar. Jika ini terjadi, Asia Tenggara bakal mencetak sejarah.

