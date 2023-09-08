Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 8 September 2023: Ditahan Kamboja, Hong Kong Segera Digeser Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |06:38 WIB
Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 8 September 2023: Ditahan Kamboja, Hong Kong Segera Digeser Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia naik 3 peringkat di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA hari ini, Jumat (8/9/2023) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia selangkah lagi menggeser Hong Kong dari peringkat 149 dunia karena mendapatkan hasil minor di laga uji coba yang berlangsung semalam.

Berstatus kontestan Piala Asia 2023, Hong Kong tak bisa berbuat banyak saat bertandang ke markas Kamboja. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1.

Timnas Hong Kong

(Timnas Hong Kong gagal mengalahkan Kamboja)

Akibat hasil imbang ini, Hong Kong kehilangan 1,01 poin di ranking FIFA. Alhasil, poin Hong Kong di ranking FIFA saat ini adalah 1,048.74 angka dan menempati peringkat 149 dunia.

Hong Kong cuma unggul tipis atas Timnas Indonesia yang menempati posisi 150 dunia dengan 1,047.46 angka. Jika menang atas Turkmenistan di laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, (8/9/2023) pukul 19.00 WIB, Timnas Indonesia tidak hanya menggeser posisi Hong Kong.

Kemenangan atas Turkmenistan membuat Timnas Indonesia mendapatkan 5,41 poin tambahan, sehingga perolehan angka skuad Garuda menjadi 1,052.87 angka. Hasil itu  membuat skuad asuhan Shin Tae-yong naik tiga anak tangga ke posisi 147 dunia, menggeser Hong Kong (149), Liberia (148) dan Bostwana (147).

Liberia dan Bostwana berpotensi kehilangan banyak di poin di FIFA Matchday September 2023. Hal itu karena mereka bakal menghadapi lawan-lawan kuat di Kualifikasi Piala Afrika 2023.

Halaman:
1 2
      
