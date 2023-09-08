Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Wonderkid Barcelona Lamine Yamal Batal Tampil di Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |06:38 WIB
Alasan Wonderkid Barcelona Lamine Yamal Batal Tampil di Piala Dunia U-17 2023
Lamine Yamal kemungkinan besar batal tampil di Pial Dunia U-17 2023 (Foto: Barcelona)
BARCELONA – Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal kemungkinan besar batal tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Pihak Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) disebut sudah bersepakat untuk tidak menyertakan nama Yamal di skuad Timnas Spanyol U-17.

Piala Dunia U-17 2023 bergulir dari 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Namun secara mengejutkan, Barcelona memasukkan nama Yamal dalam daftar skuad untuk Liga Champions 2023-2024.

Ya, gelaran Piala Dunia U-17 2023 bentrok dengan laga Barcelona di Liga Champions musim ini. Beriringan dengan Piala Dunia U-17 2023, Blaugrana -julukan Barcelona- berhadapan dengan Shakhtar Donetsk pada 8 November dan FC Porto pada 29 November 2023 mendatang.

Selain Liga Champions, Barcelona juga melakoni rentetan laga di Liga Spanyol musim ini. Tim asuhan Xavi Hernandez rupanya amat membutuhkan jasa Lamine Yamal, meski usianya baru menginjak 16 tahun.

Dilaporkan jurnalis Spanyol, Ramon Salmurri, Barcelona bersepakat dengan RFEF untuk tidak menyertakan nama Yamal ke skuad Timnas Spanyol U-17. Tujuannya tentu agar Yamal tetap bersama Barcelona dan tidak pergi ke Indonesia bersama rombongan Timnas Spanyol U-17.

“Ada kesepakatan prinsipal antara Barca dan RFEF agar Lamine Yamal tidak ikut ke Piala Dunia U-17 pada November sampai Desember,” tulis laporan Ramon Salmurri dilansir Barca Center, Jumat (8/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
