Owen Wilson Bersaksi Lionel Messi Beri Dampak yang Lebih Besar ketimbang Pele untuk Sepakbola Amerika Serikat

AKTOR Owen Wilson bersaksi bahwa dampak yang dibawa Lionel Messi kepada sepakbola Amerika Serikat, MLS, lebih besar ketimbang Pele. Aktor Hollywood tersebut, Owen Wilson, mengalami dua masa tersebut.

Lionel Messi mulai berkarier di Amerika Serikat pada musim panas ini setelah kontraknya habis bersama Paris Saint-Germain. Dia memilih gabung Inter Miami meskipun mendapatkan tawaran menggiurkan untuk bermain di Arab Saudi bersama Al Hilal.

Owen Wilson menyaksikan pertandingan Messi di laga kontra Los Angeles FC pada pekan lalu. Dia pun terpukau dengan dampak yang dihadirkan oleh Messi kepada sepakbola Amerika Serikat. Bahkan lebih besar ketimbang legenda sepakbola Amerika Serikat yang pernah bermain untuk New York Cosmos pada 1975.

Wilson berusia tujuh tahun ketika Pele gabung dengan New York Cosmos. Dia mengaku bahwa rasanya begitu besar pada saat itu. Namun, dampak yang dihadirkan Messi pada saat ini jauh lebih besar.

"Saya ingat saat saya masih kecil, rasanya menjadi hal yang sangat besar ketika Pelé bermain untuk Cosmos, dan rasanya seperti itu lagi bersama Messi, kecuali mungkin lebih besar lagi,” ujar Wilson, dipetik dari Daily Mail, Kamis (7/9/2023).