HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Eropa 2024 Semalam: Prancis Kalahkan Irlandia, Belanda Hajar Yunani

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |05:27 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Eropa 2024 Semalam: Prancis Kalahkan Irlandia, Belanda Hajar Yunani
Para pemain Timnas Prancis di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Eropa 2024 semalam bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Sejumlah pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 baru saja rampung digelar pada Jumat (8/9/2023) dini hari WIB.

Ada setidaknya sembilan pertandingan yang dimainkan. Termasuk diantaranya laga antara Prancis vs Irlandia dan Belanda melawan Yunani.

Prancis sukses mengalahkan Republik Irlandia dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan Grup B Kualifikasi Euro 2024 yang digelar di Parc des Princes, Paris, Jumat (8/9/2023) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Prancis atas Irlandia masing-masing diciptakan oleh Aurelien Tchouameni di babak pertama dan Marcus Thuram di paruh kedua laga.

Berkat hasil ini, Prancis pun semakin bertengger kokoh di puncak klasemen Grup B dengan poin 15 dari lima kali bermain. Di sisi lain, Irlandia menempati peringkat empat dengan poin 3.

Kemudian di laga lainnya, Timnas Belanda meraih poin penuh saat menjamu Yunani pada laga Kualifikasi Piala Eropa 2024. Virgil van Dijk cs menang 3-0.

