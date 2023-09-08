Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Prancis vs Republik Irlandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Menang 2-0, Les Bleus Makin Mantap di Puncak Grup B

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |03:46 WIB
Hasil Timnas Prancis vs Republik Irlandia di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Menang 2-0, Les Bleus Makin Mantap di Puncak Grup B
Timnas Prancis menang 2-0 atas Republik Irlandia di kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Timnas Prancis vs Republik Irlandia di kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Parc des Princes, Paris, pada Jumat (8/9/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Les Bleus -- julukan Prancis.

Dua gol Prancis dipersembahkan oleh Aurelien Tchouameni (19') dan Marcus Thuram (48'). Dengan hasil ini, Prancis memuncaki klasemen sementara Grup B dengan raihan 15 poin, unggul sembilan poin dari tim peringkat kedua, Belanda.

Timnas Prancis vs Republik Irlandia

Jalannya Pertandingan

Prancis langsung berupaya memimpin sejak menit pertama. Sebuah upaya dari Adrien Rabiot dengan menembak dari luar kotak penalti masih bisa dihentikan oleh kiper Gavin Bazunu.

Tuan rumah melanjutkan dominasinya dan sukses membuka skor pada menit ke-19. Aurelien Tchouameni mendapatkan bola dari Kylian Mbappe dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sukses bersarang di gawang Irlandia.

Pada menit ke-40, Prancis kembali menjaringkan bola ke gawang Irlandia. Namun, VAR mengeceknya dan menganulir gol tersebut. Skor 1-0 pun bertahan hingga jeda turun minum.

Tiga menit setelah babak kedua bergulir, Prancis sukses menggandakan keunggulan. Tendangan Kylian Mbappe diblokir John Egan dan Marcus Thuram memanfaatkan bola muntah untuk mencetak gol.

Wasit sempat mengecek VAR untuk memastikan keabsahan gol tersebut. Namun, tidak ada yang berubah, gol tersebut dinyatakan sah dan Prancis unggul 2-0.

Halaman:
1 2
      
