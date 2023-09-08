Penyebab Timnas Turkmenistan U-23 Main dengan Nyaman di Stadion Manahan pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Timnas Turkmenistan U-23 bermain dengan nyaman di lapangan Stadion Manahan Solo ketika menghadapi Taiwan U-23 (Foto: AFC)

PENYEBAB Timnas Turkmenistan U-23 main dengan nyaman di Stadion Manahan, Solo, pada kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Pelatih Turkmenistan U-23, Ahmet Agamyradov, mengatakan bahwa kondisi lapangan di Stadion Manahan serupa dengan di negaranya.

Timnas Turkmenistan U-23 mengawali petualangannya di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan baik. Mereka sukses mengalahkan Taiwan U-23 dengan skor telak 4-0 pada hari Rabu (6/9/2023) kemarin.

Seusai pertandingan, Agamyradov mengungkapkan bahwa kondisi Stadion Manahan sama seperti lapangan di Turkmenistan. Oleh karena itu, anak-anak asuhnya tidak mengalami kesulitan berarti untuk meraih kemenangan atas Taiwan.

“Stadion ini tentu sama kondisinya dengan di Turkmenistan,” kata Agamyradov dalam sesi jumpa pers usai hadapi Taipei U-23, dikutip Kamis (7/9/2023).

Walaupun menurutnya, rumput Stadion Manahan sedikit kering. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah yang besar bagi para pemain Turkmenistan U-23.

“Lapangannya sangat baik, tapi saya pikir kondisinya sedikit kering. Tapi bagi pemain tadi oke, jika pemain bilang sangat baik, jadi itu baik bagi kita,” ujarnya.

Kemenangan telak atas Taiwan U-23 mengantarkan Turkmenistan U-23 ke puncak klasemen sementara Grup K. Tentunya kemenangan ini membuka peluang mereka untuk bisa merebut tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.