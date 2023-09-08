Beri Peringatan kepada Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott Sadari Turkmenistan U-23 sebagai Tim yang Kuat

BERI peringatan kepada Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott sadari Turkmenistan U-23 sebagai tim yang kuat. Bek tengah Ipswich Town itu berjuang untuk membantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U-23 2024, yang digelar di Stadion Manahan Solo. Mereka akan menghadapi Taiwan U-23 pada Sabtu (9/9/2023) esok dan Turkmenistan U-23 pada tiga hari kemudian, alias pada Selasa (12/9/2023).

Turkmenistan U-23 telah lebih dulu bermain dan sukses menang 4-0 atas Taiwan U-23. Elkan Baggott menyaksikan laga itu dan menyadari Turkmenistan adalah lawan yang kuat.

"Pada laga kemarin malam, Turkmenistan adalah tim yang sangat kuat. Taiwan juga sangat bagus juga," kata Elkan di Solo, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus mematangkan persiapan untuk dua laga itu. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dalam laga nanti.