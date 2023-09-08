Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Peringatan kepada Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott Sadari Turkmenistan U-23 sebagai Tim yang Kuat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |04:00 WIB
Beri Peringatan kepada Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott Sadari Turkmenistan U-23 sebagai Tim yang Kuat
Pemain Timnas Indonesia U-23 Elkan Baggott sadari Turkmenistan U-23 sebagai lawan yang kuat (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

BERI peringatan kepada Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott sadari Turkmenistan U-23 sebagai tim yang kuat. Bek tengah Ipswich Town itu berjuang untuk membantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U-23 2024, yang digelar di Stadion Manahan Solo. Mereka akan menghadapi Taiwan U-23 pada Sabtu (9/9/2023) esok dan Turkmenistan U-23 pada tiga hari kemudian, alias pada Selasa (12/9/2023).

Timnas Turkmenistan U-23

Turkmenistan U-23 telah lebih dulu bermain dan sukses menang 4-0 atas Taiwan U-23. Elkan Baggott menyaksikan laga itu dan menyadari Turkmenistan adalah lawan yang kuat.

"Pada laga kemarin malam, Turkmenistan adalah tim yang sangat kuat. Taiwan juga sangat bagus juga," kata Elkan di Solo, Kamis (7/9/2023).

Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus mematangkan persiapan untuk dua laga itu. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/striker_liverpool_alexander_isak_mengalami_cedera.jpg
Alexander Isak Patah Kaki Usai Cetak Gol untuk Liverpool, Terancam Absen Berbulan-bulan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement