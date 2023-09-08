Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Sebut Timnas Indonesia Perlu Lakukan Hal Ini demi Taklukkan Turkmenistan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:17 WIB
Egy Maulana Vikri Sebut Timnas Indonesia Perlu Lakukan Hal Ini demi Taklukkan Turkmenistan
Egy Maulana Vikri minta Timnas Indonesia pertahankan fokus selama menghadapi Turkmenistan (Foto: PSSI)
A
A
A

EGY Maulana Vikri sebut Timnas Indonesia perlu lakukan hal demi taklukkan Turkmenistan. Bintang Dewa United tersebut menyebut skuad Garuda – juluka Timnas Indonesia – perlu mempertahankan fokus, konsentrasi tingkat tinggi, pada sepanjang laga.

Timnas Indonesia bakal menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Egy Maulana Vikri

Egy Maulana kembali ke skuad setelah melewatkan dua FIFA Matchday terakhir pada Maret dan Juni lalu. Sang pemain berusia 23 tahun pun berusaha meraih kemenangan dan memperingatkan kawan-kawannya untuk bisa menjaga fokus di sepanjang laga.

"Kami harus fokus (untuk melawan Turkmenistan)," kata Egy dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (7/9/2023).

Egy Maulana Vikri kemudian membeberkan persiapan Timnas Indonesia sejauh ini. Dia mengatakan bahwa timnya fokus ke taktik mengenai apa yang perlu dilakukan di lapangan nanti.

Halaman:
1 2
      
