Dendy Sulistyawan Percaya Diri Timnas Indonesia Bakal Gulung Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023

DENDY Sulistyawan percaya diri Timnas Indonesia bakal gulung Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Striker Bhayangkara FC tersebut mengaku sudah mempelajari permainan Turkmenistan melalui video yang diberikan oleh staf.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hanya melakoni satu laga pada FIFA Matchday September 2023 ini. Laga itu adalah kontra Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat (8/9/2023) malam ini WIB.

Timnas Indonesia pun mempersiapkan diri menjelang pertandingan tersebut dengan melakoni pemusatan latihan (TC). Anak-anak asuhan Shin Tae-yong sudah berkumpul di Surabaya sejak 4 September 2023 lalu.

Skuad Garuda benar-benar serius menatap laga kontra Turkmenistan. Tak ayal, sebab kemenangan memang menjadi target guna menambah poin Indonesia agar bisa mendongkrak peringkat dalam daftar ranking FIFA.

Demi mengetahui kekuatan Turkmenistan, para pemain Timnas Indonesia pun mempelajari permainan mereka melalui video. Dendy Sulistyawan turut melakukannya demi mewujudkan tekad Timnas Indonesia meraih kemenangan penting yang penting untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA.

“Dari pemain sendiri, kita sudah diberi video ya dari staf pelatih untuk kita tonton,” kata Dendi dalam sesi jumpa pers jelang laga kontra Turkmenistan, Kamis (7/9/2023).