Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kedalaman Skuad Timnas Indonesia Bikin Ngeri Pelatih Turkmenistan: Mereka Bahaya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |00:30 WIB
Kedalaman Skuad Timnas Indonesia Bikin Ngeri Pelatih Turkmenistan: Mereka Bahaya!
Timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

KEDALAMAN skuad Timnas Indonesia bikin ngeri pelatih Turkmenistan, Mergen Orazov, jelang pertemuan di FIFA Matchday September 2023. Pelatih Timnas Turkmenistan mengatakan bahwa timnya tidak mewaspadai satu pemain saja, melainkan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – secara keseluruhan.

Turkmenistan melawat ke Surabaya untuk pertandingan kontra Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia

Menatap laga tersebut, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil sebanyak 24 nama yang merupakan pemain anyar. Contoh saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Egy Maulana Vikri. Ada beberapa pemain yang bakal absen, namun hal ini diyakini mampu tertutupi oleh Shin Tae-yong.

Orazov mengatakan Timnas Turkmenistan tidak akan terpaku kepada satu nama saja dalam menghadapi Timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 35 tahun itu, skuad Garuda berbahaya sebagai tim.

 BACA JUGA:

“Kami tidak menganggap satu pemain saja yang berbahaya, tapi yang bahaya adalah keseluruhan tim,” ucap Orazov dalam jumpa pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Kamis (7/9/2023).

Orazov mengakui kualitas yang dimiliki skuad Timnas Indonesia. Mulai dari sosok Shin Tae-yong sampai organisasi permainan Skuad Garuda. Meski demikian, Karakum Warriors -julukan Timnas Turkmenistan- sama sekali tidak gentar dan siap memberi permainan terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/22/51/1658847/atlet-pencak-silat-bekasi-sumbang-emas-dan-perunggu-di-sea-games-2025-thailand-xev.jpg
Atlet Pencak Silat Bekasi Sumbang Emas dan Perunggu di SEA Games 2025 Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
Ranking FIFA Negara ASEAN Terbaru: Indonesia Stabil, Vietnam Meroket dan Malaysia Terjun Bebas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement