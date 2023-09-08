Kedalaman Skuad Timnas Indonesia Bikin Ngeri Pelatih Turkmenistan: Mereka Bahaya!

KEDALAMAN skuad Timnas Indonesia bikin ngeri pelatih Turkmenistan, Mergen Orazov, jelang pertemuan di FIFA Matchday September 2023. Pelatih Timnas Turkmenistan mengatakan bahwa timnya tidak mewaspadai satu pemain saja, melainkan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – secara keseluruhan.

Turkmenistan melawat ke Surabaya untuk pertandingan kontra Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/9/2023) malam WIB.

Menatap laga tersebut, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil sebanyak 24 nama yang merupakan pemain anyar. Contoh saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Egy Maulana Vikri. Ada beberapa pemain yang bakal absen, namun hal ini diyakini mampu tertutupi oleh Shin Tae-yong.

Orazov mengatakan Timnas Turkmenistan tidak akan terpaku kepada satu nama saja dalam menghadapi Timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 35 tahun itu, skuad Garuda berbahaya sebagai tim.

“Kami tidak menganggap satu pemain saja yang berbahaya, tapi yang bahaya adalah keseluruhan tim,” ucap Orazov dalam jumpa pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Kamis (7/9/2023).

Orazov mengakui kualitas yang dimiliki skuad Timnas Indonesia. Mulai dari sosok Shin Tae-yong sampai organisasi permainan Skuad Garuda. Meski demikian, Karakum Warriors -julukan Timnas Turkmenistan- sama sekali tidak gentar dan siap memberi permainan terbaiknya.