Sombongnya Pelatih Timnas Malaysia Usai Tahan Suriah 2-2: Kami Setara Peringkat 94 Dunia!

PELATIH Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, merasa timnya setara dengan peringkat ke-94 dunia setelah berhasil menahan imbang Suriah dengan skor 2-2. Skuad Harimau Malaya – julukan Timnas Malaysia – bermain menghadapi Suriah pada FIFA Matchday 2023 di Chengdu, China, Rabu (6/9/2023) lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Malaysia sempat tertinggal dua gol lebih dulu pada saat jeda turun minum. Pada menit ke-51, Harimau Malaya sukses memperkecil ketertinggalan melalui gol Akhyar Rashid.

Kemenangan nampaknya akan dibawa pulang oleh Suriah karena skor masih 2-1 hingga menit 80-an. Namun, Malaysia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-85 melalui Darren Lok.

Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, hanya bisa memuji anak-anak asuhnya setelah raihan ini. Sebab, Timnas Suriah berada di peringkat ke-94 dunia, jauh di atas Malaysia yang berada di peringkat ke-136.

“Secara keseluruhan, di babak pertama, pencapaian kami cukup baik, kami setara dengan tim peringkat ke-94 dunia,” kata Kim Pan-gon, dikutip dari media Malaysia, bharian.com pada Jumat (8/9/2023).

“Saya pikir, kedua kesalahan yang kami lakukan itu merugikan, namun di babak kedua, kami menunjukkan ketangguhan dan sikap dari Harimau Malaya yang mampu mengejar ketertinggalan dan memberikan tantangan hingga akhir,” sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut.