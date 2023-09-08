Roman Weidenfeller Bicara soal Perkembangan Sepakbola Indonesia hingga Bawa-Bawa Persija Jakarta dan Thomas Doll

JAKARTA - Legenda Timnas Jerman dan Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller, bicara soal perkembangan sepakbola Indonesia hingga bawa-bawa Persija Jakarta dan Thomas Doll. Hal itu diungkapkan secara eksklusif kepada Okezone di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (8/9/2023) sore WIB.

Dalam kesempatan itu, Weidenfeller ditanya tentang sepakbola Indonesia yang perlahan bergerak ke arah yang baik. Eks kiper Borussia Dortmund itu pun mengatakan sepakbola Tanah Air saat ini telah berkembang lebih baik.

"Itu (sepakbola Indonesia) bertumbuh (lebih baik) untuk masa depan," ujar Weidenfeller kepada Okezone di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (8/9/2023) sore WIB.

Di sisi lain, kiper berusia 43 tahun itu membawa-bawa Persija Jakarta yang disebut sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia. Bukan hanya itu, ia menyebut nama Doll selaku juru taktik Macan Kemayoran.

"Saya berpikir melihat salah satu klub terbesar (di Indonesia) yaitu Persija Jakarta di sini yang dilatih pelatih kepala Thomas Doll," cetus Weidenfeller.

"Dan bagus sekarang, dia (Thomas Doll) telah membuat performa Persija Jakarta yang luar biasa. Dengan waktu yang lama, membentuk tim di sini. Saya tidak tahu dia sudah memenangkan titel gelar atau tidak," imbuhnya.