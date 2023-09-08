Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Bojan Hodak Yakin David Da Silva Kembali Gacor Usai Bobol Gawang Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:20 WIB
Liga 1 2023-2024: Bojan Hodak Yakin David Da Silva Kembali Gacor Usai Bobol Gawang Persija Jakarta
Striker Persib Bandung, David da Silva (Foto: LIB)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meyakini salah satu anak asuhnya, David Da Silva akan kembali ‘gacor’ usai membobol gawang Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 kemarin. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan David sudah berhasil keluar dari tekanan.

Seperti diketahui, David Da Silva kembali mencetak gol setelah terakhir kali pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2024. Sempat redup sembilan pekan, pemain berusia 33 tahun itu membuka keran gol nya lagi saat Persib Bandung menahan imbang Persija Jakarta 1-1, Sabtu (2/9/2023) lalu.

David menjadi pahlawan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- setelah mencetak gol pada menit 85. Dengan torehan satu gol, pemain asal Brasil itu kini telah mengoleksi tiga gol dari sembilan pertandingan pada musim ini.

Hodak mengatakan senang bisa melihat David sukses membuka keran golnya. Menurut Hodak, gol ke gawang Persija Jakarta itu akan menjadi pertanda David akan kembali ‘gacor’ pada musim ini.

“Saya senang karena dia bisa mulai mencetak gol lagi dan itu penting. Dia tampak emosional saat merayakan gol, dia melewatkan banyak laga tanpa gol. Bagi penyerang, kondisi itu cukup membuat pemain berada dalam tekanan,” ujar Hodak dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (7/9/2023).

“Tapi saya percaya, karena penyerang itu kadang sulit mencetak gol tapi ketika sudah kembali mencetak gol maka berikutnya sulit dihentikan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
