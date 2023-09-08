Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta dan Jakmania Adakan Pertemuan, Bahas Solusi Perbaikan Tim

Persija Jakarta menggelar pertemuan dengan The Jakmania untuk membahas perbaikan tim (Foto: Media Persija)

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta mengadakan pertemuan dengan The Jakmania untuk membahas perbaikan tim. Pertemuan ini juga dilakukan untuk mendengar kritik dari suporter kepada tim kesayangannya.

Persija Jakarta saat ini duduk di posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Tim asuhan Thomas Doll itu meraih tiga kemenangan, lima kali imbang dan menelan tiga kekalahan dari 11 pertandingan awal pada musim ini.

Pada lima pertandingan terakhir, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum meraih kemenangan. Situasi ini membuat performa Persija Jakarta dipertanyakan, sang pelatih Thomas Doll juga menjadi alamat kritik dari para penggemar.

Sebab itu, manajemen Persija Jakarta mengadakan pertemuan dengan The Jakmania di Kantor Persija, Rasuna Office Park, Jakarta pada Rabu (6/9/2023). Direktur Persija Jakarta, Ambono Janurianto mengatakan, pertemuan antara manajemen dan pihak suporter ini juga untuk mendengarkan aspirasi serta kritik.

“Hari ini (Rabu, 6 September) kami melakukan pertemuan dengan Jakmania dengan harapan kami bisa memperbaiki keadaan tim. Tentunya kami dan Jakmania saling menerima kritikan. Forum ini adalah sebuah simbolisme untuk menuju sinergi yang lebih baik antara klub dan Jakmania,” kata Ambono dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (7/9/2023).

“Kami berharap kebersamaan antara klub dan Jakmania selalu terjalin dengan baik dan bisa saling mengerti. Insyaallah komunikasi dengan para suporter akan diperbaiki dan lebih intens,” sambungnya.